В центре Москвы прогремели выстрелы

В результате стрельбы, открытой неизвестным в центре Москвы — на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади – два человека получили ранения. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника.

Сообщение об инциденте поступило около 22:32 субботы, 30 декабря. По предварительным данным, в ходе конфликта один из его участников произвел выстрелы из неустановленного оружия, после чего скрылся с места происшествия, передает РИА Новости. Пострадавшие госпитализированы.

Как уточнил источник в столичных правоохранительных органах, место происшествия находится в непосредственной близости от бара, так что не исключено, что участники конфликта находились в нетрезвом состоянии. Пострадавшие в результате инцидента — молодой человек и девушка — находятся в тяжелом состоянии, у одного из них ранение в голову. Они госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

По одной из версий, к конфликту со стрельбой могла привести вспышка ревности. Как сообщил источник в правоохранительных органах, стрелявший, которому, по предварительным данным. около 30 лет, шесть раз разрядил травматический пистолет в голову женщине, которая в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС.