"Манчестер Юнайтед" снова потерял Ибрагимовича

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил травму и не сможет выходить на поле целый месяц. О характере травмы пока не сообщается.

Златан Ибрагимович в последний раз выходил на поле в матче 20 тура английской премьер-лиги против "Бернли" и был заменен после первого тайма. Скорее всего, шведский легионер получил повреждение в этой встрече. Ибрагимович недавно восстановился после травмы связок колена, из-за которой он пропустил семь месяцев и едва не завершил карьеру.

"Манчестер Юнайтед" потерял не только Ибрагимовича. В матче 21 тура нападающий Ромелу Лукаку ударился головой о голову защитника "Саутгемптона" Весли Худта и не смог продолжить встречу. Пока неизвестно, насколько серьезна травма бельгийца, но поле он покидал на носилках.