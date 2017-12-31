Россиянин Нурмагомедов расправился с бразильцем Барбозой в трех раундах

31 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоялся бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бразильцем Эдсоном Барбозой. По итогам трех раундов боец смешанного стиля из России одержал свою 25-ю победу в 25 поединках.

С самого начала боя россиянин завладел преимуществом, нанеся огромное количество ударов по своему противнику. Во всех трех раундах Хабиб не дал никому усомниться в своем превосходстве. По итогам трех раундов наш боец нанес 154 точных удара, Барбоза же ограничился 25 попаданиями. Единогласным решением судей Нурмагомедов был признан победителем этого боя.

Таким образом, Хабиб продолжает свое победное шествие. На его счету теперь 25 побед в 25 проведенных боях. Напомним, что накануне поединка у российского бойца смешанного стиля родился сын. У 29-летнего россиянина уже есть двухлетняя дочка.