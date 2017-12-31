Москва встречает Новый год с размахом: где и что посмотреть

Празднование Нового года в Москве обещает стать грандиозным: интересная программа подготовлена не только в парках, но и на центральных улицах. Жителей и гостей столицы ожидают многочисленные театральные выступления, впечатляющие шоу и залпы тысячи фейерверков.

Новогодние салюты прогремят в 12 городских округах, для запуска готово почти 40 точек. Ровно в полночь фейерверки украсят ВДНХ, Поклонную гору, Москворецкую улице. А на 10 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" каждый час до 2 января будут давать залпы разноцветных конфетти, передает телеканал "Россия 24".

Из-за праздничных гуляний десятки улиц станут пешеходными. Так, до 15:00 3 января для машин перекроют почти все переулки Тверской улицы, а также часть Петровки, Неглинную, Ильинку, Варварку, Москворецкую улицы, Большой Москворецкий мост и Васильевский спуск.

Традиционно центральным местом встречи Нового года станет Красная площадь – здесь пройдет большой праздничный концерт. Все желающие также смогу прокатиться по катку у самых стен Кремля, а также развлечься на расположенной рядом ГУМ-ярмарке.

В парке Горького устроят вечеринку на льду под открытым небом под зажигательную музыку самых интересных диджеев и исполнителей.

Отпраздновать можно будет и в окружных парках. Основная программа в них начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до 02:00 – 03:00 утра. В Таганском парке состоится тематический "Квартирник у Высоцкого", в "Сокольниках" гости услышат целый ряд мюзиклов, в парке "Красная Пресня" пройдут необычная мандариновая вечеринка и шоу театра светового перфоманса, в "Кузьминках" покажут "Щелкунчика".

На самом большом катке на ВДНХ организаторы обещают космический Новый год. Сцена в виде космической ракеты станет одновременно медийным полотном со спецэффектами и лазерными установками. Именно на ней в праздничную ночь выступят сразу несколько музыкальных групп из Израиля и США.

Особенная программа готовится на Тверской улице — в новогоднюю ночь она превратится в одну большую театральную сцену, на которой будут идти постановки всемирно известных спектаклей, опер и балетов, сообщает РИА Новости.

Всего на 83 площадках "Путешествия в Рождество" пройдут около 8 тысяч мероприятий. Главными территориями праздника станут также Красная, Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый и Старый Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер.

Парковка в столице в новогодние каникулы будет бесплатной, пообещал мэр города Сергей Собянин. А вот городской транспорт — метро, МЦК и 59 маршрутов наземного транспорта — в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно.