Хосеп Гвардиола: мы не можем играть каждые три дня

Главный тренер лидера английского чемпионата "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал на тяжелый календарь у его команды. "Горожане" продолжают участвовать сразу в четырех турнирах, и испанский специалист не уверен, что сможет победить во всех них.

Гвардиола признался, что ему еще никогда за карьеру не доводилось участвовать сразу в стольких соревнованиях. "Я много раз участвовал одновременно в трех турнирах, но в четырех – ни разу. А в Кубке лиги между тем предусмотрены двойные матчи, дополнительное время", — цитирует наставника "Манчестер Сити" Sports.ru со ссылкой на Four Four Two.

Также он выразил обеспокоенность предстоящим календарем. "Не знаю, сможем ли мы выиграть все четыре турнира. С календарем нужно быть осторожным. Я волнуюсь, потому что мы не можем играть каждые три дня".

Напомним, что "Манчестер Сити" выступает в Лиге чемпионов, Кубке лиги, чемпионате страны и Кубке Англии.