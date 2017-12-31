Российская "молодежка" может занять первое место в своей группе

В ночь с 31 декабря на 1 января молодежная сборная России по хоккею с шайбой сразится со своими сверстниками из Швеции. Для того чтобы занять первое место в группе В, подопечным Валерия Брагина необходимо побеждать шведов с разницей в две и более шайб.

Наша команда уже точно не встретится в четвертьфинале чемпионата мира с победителем группы А сборной Канады, поскольку ниже третьего место россияне не опустятся. В зависимости от результата игры со шведами, сборная под руководством Брагина в плей-офф может встретиться с командами США, Финляндии или Словакии.

Победа над сборной Швеции с разницей в две и более шайб гарантирует россиянам первое место в группе. В случае, если чешская команда потеряет очки в игре с хоккеистами из Швейцарии, нашу сборную устроит любой выигрыш в матче со шведами.

Напомним, что встреча между Россией и Швецией начнется 1 января в 4 утра по московскому времени.