Российская "молодежка" может занять первое место в своей группе

Российская "молодежка" может занять первое место в своей группеЧитайте нас в Telegram
В ночь с 31 декабря на 1 января молодежная сборная России по хоккею с шайбой сразится со своими сверстниками из Швеции. Для того чтобы занять первое место в группе В, подопечным Валерия Брагина необходимо побеждать шведов с разницей в две и более шайб.
Наша команда уже точно не встретится в четвертьфинале чемпионата мира с победителем группы А сборной Канады, поскольку ниже третьего место россияне не опустятся. В зависимости от результата игры со шведами, сборная под руководством Брагина в плей-офф может встретиться с командами США, Финляндии или Словакии.
Победа над сборной Швеции с разницей в две и более шайб гарантирует россиянам первое место в группе. В случае, если чешская команда потеряет очки в игре с хоккеистами из Швейцарии, нашу сборную устроит любой выигрыш в матче со шведами.
Напомним, что встреча между Россией и Швецией начнется 1 января в 4 утра по московскому времени.
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