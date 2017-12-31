Норвежские лыжницы заняли два первых места в гонке "Тур де Ски"

В швейцарском Ленцерхайде завершилась гонка "Тур де Ски" на дистанции 10 километров классическим ходом среди женщин. Победное время показала норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Остберг — 26 минут 59,4 секунды. Лучшая среди россиянок Наталья Непряева финишировала 12-й.

Второй результат дня оказался на счету соотечественницы Остберг Хейди Венг, уступившей ей 25,7 секунды. Третьей стала американка Сэди Бьорнсен (+42,2), сообщает РИА Новости.

Помимо Непряевой (+1.15,1) в двадцатку сильнейших попали еще две россиянки. Анастасия Седова показала 16-й результат дня (+1.21,2), а Алиса Жамбалова (+1.38,4) расположилась на 20-й строчке.

Завтра женщины побегут гонку преследования свободным стилем, которая начнется в 13:00 по московскому времени.