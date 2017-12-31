Боксер Григорий Дрозд завершил карьеру

Боксер Григорий Дрозд завершил карьеруЧитайте нас в Telegram
Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом 38-летний Дрозд заявил на своей официальной странице в Instagram.
Дрозд стал обладателем чемпионского титула 27 сентября 2014 года, когда единогласным решением судей победил поляка Кшиштофа Влодарчика. После этого россиянин провел бой против еще одного поляка – Лукаша Яника – и добился победы техническим нокаутом в девятом раунду. Затем российского боксера начала мучить постоянные травмы, из-за которых он не смог 16 марта 2016 года выйти в ринг против конголезца Илунги Макабу. Из-за этого чуть позже WBC объявила Дрозда чемпионом в отпуске.
Всего на профессиональном ринге Дрозд провел 41 бой, в которых одержал 40 побед (28 нокаутом). Единственное поражение россиянин потерпел 28 октября 2006 года, уступив нокаутом немецкому боксеру турецкого происхождения Фирату Арслану. 21 марта 2017 года Дрозд был избран в члены Общественной палаты РФ.
Ниже приводим полное заявление Дрозда, опубликованное на его странице в Instagram:
Уважаемые друзья, поклонники бокса! У меня сегодня очень важный день. Я принял очень важное для себя решение. Я, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, официально заявляю о завершении своей спортивной карьеры.
Хочу сказать большое спасибо своему любимому, дорогому тренеру Сергею Николаевичу Васильеву. Он прошел со мной весь путь от начала до конца, всю мою боксерскую карьеру. Хочу сказать спасибо своему второму тренеру Виталию Викторовичу Миллеру, своему тренеру по физической подготовке Волкову Василию, массажисту Сергею Гончаренко и своему менеджеру – Антону Жданову.
Хочу поблагодарить своих промоутеров – это Герман Владимирович Титов, мой первый промоутер, Владимир Хрюнов, с которым мы провели три поединка. И, конечно, компании «Мир бокса» и Андрею Михайловичу Рябинскому. Этот человек дал возможность реализовать мне мечты. Вместе с ним мы поднялись на самую высокую ступеньку пьедестала – стали чемпионами мира. Спасибо Вам большое, Андрей Михайлович! Хочу поблагодарить компанию «Роснефть» и Игоря Ивановича Сечина отдельно за поддержку спорта и бокса в целом.
Хочу сказать теплые слова своим близким друзьям и товарищам: Владимиру Валентиновичу Полякову, Александру Юрьевичу Брыксину и другу, который вернул меня в бокс после продолжительной паузы, Логунцову Ивану Дмитриевичу.
Жизнь не стоит на месте, в спорте я достиг высокого, я стоял на вершине. Но на ней нельзя стоять вечно, поэтому впереди у нас новые победы, новые цели, новые задачи. Я хочу поблагодарить людей, которые были со мной. Мою семью: мою маму, супругу, моих детей. Все вместе мы шли к нашим победам. И конечно, я должен сказать отдельное огромное спасибо своему дорогому региону Кузбассу, своему родному городу Прокопьевску.
Сегодня передо мной стоит много интересных и важных задач — это развитие бокса в Кемеровской области, развитие тайского бокса в России.
Как представитель от Кемеровской области в Общественной палате РФ я работаю над поддержкой социальных проектов и спорта.
Мы достигли очень многого, но перед нами еще стоит много важных и серьезных задач. Я как всегда надеюсь на вашу поддержку, на вашу любовь. Спасибо, что мы были вместе все эти годы.
С Наступающим Новым годом, мира вам!
Уважаемые друзья, поклонники бокса! У меня сегодня очень важный день. Я принял очень важное для себя решение. Я, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, официально заявляю о завершении своей спортивной карьеры. Хочу сказать большое спасибо своему любимому, дорогому тренеру Сергею Николаевичу Васильеву. Он прошел со мной весь путь от начала до конца, всю мою боксерскую карьеру. Хочу сказать спасибо своему второму тренеру Виталию Викторовичу Миллеру, своему тренеру по физической подготовке Волкову Василию, массажисту Сергею Гончаренко и своему менеджеру – Антону Жданову. Хочу поблагодарить своих промоутеров – это Герман Владимирович Титов, мой первый промоутер, Владимир Хрюнов, с которым мы провели три поединка. И, конечно, компании «Мир бокса» и Андрею Михайловичу Рябинскому. Этот человек дал возможность реализовать мне мечты. Вместе с ним мы поднялись на самую высокую ступеньку пьедестала – стали чемпионами мира. Спасибо Вам большое, Андрей Михайлович! Хочу поблагодарить компанию «Роснефть» и Игоря Ивановича Сечина отдельно за поддержку спорта и бокса в целом. Хочу сказать теплые слова своим близким друзьям и товарищам: Владимиру Валентиновичу Полякову, Александру Юрьевичу Брыксину и другу, который вернул меня в бокс после продолжительной паузы, Логунцову Ивану Дмитриевичу. Жизнь не стоит на месте, в спорте я достиг высокого, я стоял на вершине. Но на ней нельзя стоять вечно, поэтому впереди у нас новые победы, новые цели, новые задачи. Я хочу поблагодарить людей, которые были со мной. Мою семью: мою маму, супругу, моих детей. Все вместе мы шли к нашим победам. И конечно, я должен сказать отдельное огромное спасибо своему дорогому региону Кузбассу, своему родному городу Прокопьевску. Сегодня передо мной стоит много интересных и важных задач — это развитие бокса в Кемеровской области, развитие тайского бокса в России. Как представитель от Кемеровской области в Общественной палате РФ я работаю над поддержкой социальных проектов и спорта. Мы достигли очень многого, но перед нами еще стоит много важных и серьезных задач. Я как всегда надеюсь на вашу поддержку, на вашу любовь. Спасибо, что мы были вместе все эти годы. С Наступающим Новым годом, мира вам!
Публикация от Григорий Дрозд (@grigory_drozd) Дек 31, 2017 at 1:32 PST
-
Посчитали-прослезились: самый дорогой ремонт автомобилей в 2017 году
- Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski
- Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
- В Москве насчитали более полумиллиона "лишних" автомобилей
-
Выбор редакции: новости, которые удивили в уходящем году
- Главные события 2017-го по версии западных СМИ
- Слова года
- С 1 января на Земле будут жить 7,444 миллиарда человек
- Cамые популярные коубы года
- Cамые смешные фото из мира животных
-
10 самых страшных прогнозов на 2018 год
- Главные утечки 2017 года
- Кто ввел в советской России золотой червонец
- Германия: таинственное исчезновение Дизеля
- Нефть в 2017 году: от сделки ОПЕК до $67 за баррель
-
Президент лично вручил военным награды за Сирию
- Памфилова пока называет кандидатов соискателями
- Названы пять телеканалов, где будут выступать кандидаты в президенты
- Грудинин пришел подавать документы в ЦИК с огромным букетом
- Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских военных в Донбасс
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Как нескучно провести праздники
- Тверская улица превратилась в сказочный мир
- Центр Москвы отдадут пешеходам
- Сомнительная пиротехника: опасный товар без лицензии и накладных
- Как разнообразить новогоднее меню и сэкономить
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Бентли и здоровье: что хотели бы найти под елочкой россияне?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Есть вопрос: правда ли кофе помогает протрезветь
- Каким должно быть правильное новогоднее застолье?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
"Движение вверх" уже в кино: отзывы критиков
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
У семьи Шаинского нет средств похоронить его на родине
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Новый год пришел в Россию
Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм
Патриарх Кирилл пожелал православным сил
Телевизионная машина времени: какие сюрпризы готовит "Россия 1"
С Новым годом вас поздравляют самые любимые звезды!
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике
Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" 1 января
"Движение вверх" - фильм о любви и чуде
Трамп приписал себе рост на биржах и победу в Сирии
Дуров: власти Ирана блокируют доступ к Telegram
Медведев пожелал россиянам исполнения желаний
Во что поиграть на праздниках? Топ-10 лучших игр 2017
10 самых дорогих подарков на Новый год
В Екатеринбурге собрали новогоднюю елку из машин
Почему дарить подарки лучше, чем получать
Три человека погибли в результате стрельбы в кафе на Кубани
В Японии изучают сценарии войны на Корейском полуострове
Боец Нурмагомедов готов сразиться с любым соперником
Обидели сенатора: стороннице антироссийских санкций не дали визу
Тотьмянина – о переломе ноги: год заканчивается "печалькой"
10 курортов России, где можно встретить Новый год
Расследование Эдуарда Петрова. Пьющие
Навальный не допущен к выборам. Верховный суд поддержал решение ЦИК
Российские политики ответили на слова об уязвимости Крымского моста
Кто ввел в Советской России золотой червонец
Как поделить комнату и игрушки между разновозрастными детьми
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
Только лучшие сериалы для телезрителей "России"
10 самых ярких достижений физики 2017 года
Выбор редакции: новости, которые удивили и насмешили в уходящем году
Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере