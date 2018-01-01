Военно-Грузинская дорога закрыта из-за непогоды

Выезд из России в Грузию по Военно-Грузинской дороге закрыт из-за плохой погоды.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Северной Осетии, дорога закрыта на участке Владикавказ — Ларс — в направлении на выезд из РФ с 11:30 до особого распоряжения. МЧС настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок в данном направлении.

Между тем, по данным ТАСС, на границе уже скопилось порядка 50 грузовиков. Сотрудники МЧС развернули пункт обогрева для водителей.