Неймар в третий раз стал лучшим бразильцем, играющим в Европе

Определился обладатель награды "Золотая самба", вручаемой лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Им стал нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар.

В опросе принимали участие специалисты, журналисты и болельщики. Больше всех голосов набрал Неймар, перешедший летом из "Барселоны" в "ПСЖ" за 224 миллиона евро. На втором месте полузащитник "Ливерпуля" Фелипе Коутиньо, а третьим оказался защитник "Реала" Марсело.

Неймар в третий раз в своей биографии стал лауреатом "Золотой самбы". Ранее он признавался сильнейшим из выступающих в Европе бразильцев в 2014 и 2015 годах.