Курганская область: жертвами угарного газа стали пять человек

В Курганской области пятеро погибли от отравления угарным газом. В Катайском районе в населенном пункте Петропавловское пострадали восемь человек, пять из них, в том числе ребенок, погибли из-за неисправности газового котла в частном доме.

Пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются, передает РИА Новости.