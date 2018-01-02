77 музеев Москвы в праздничные дни будут работать бесплатно

На официальном портале мэра и правительства столицы сообщается, что в новогодние праздники со 2 по 7 января 77 музеев департамента культуры Москвы будут работать бесплатно, передает РИА Новости.

Посетители Нового Манежа смогут попасть на выставку "Необъятный Рязанов", посвященную 90-летию режиссера Эльдара Рязанова. В музее Марины Цветаевой проходит выставка "Где мой дом?", приуроченная к 125-летию поэтессы. В Доме Высоцкого на Таганке можно посетить экспозицию "Зимний калейдоскоп".

Среди музеев, открытых бесплатно в эти дни, музей археологии, мемориальная квартира Пушкина, дом Гоголя, музей Есенина, музей-мастерскаямЦеретели, музей Маяковского, музей моды.

7 января "Коломенское" зазывает на святочные гуляния. Гостей ожидают народные забавы, песни, игры, колядки. Гости смогут посмотреть и послушать выступления скоморохов и фольклорных ансамблей. Новогодние и рождественские мероприятия пройдут также в музее-заповеднике "Царицыно".