Новый год по-токийски: два японца погибли, 13 пострадали, подавившись лепешками

В Токио 15 человек пострадали, двое из них скончались, подавившись традиционными для Нового года в Японии клейкими рисовыми лепешками "моти". Семеро пострадавших были в критическом состоянии, когда их доставили в больницы, передает РИА Новости. Двух пожилых японцев спасти не удалось.

Власти ежегодно призывают пожилых людей и родителей малолетних детей соблюдать осторожность с "моти". Рекомендуется резать лепешки на мелкие куски и тщательно разжевывать их перед тем, как проглотить, но подобные несчастные случаи происходят в Японии десятками.