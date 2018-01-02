Путин поздравил хореографа Григоровича с днем рождения

Владимир Путин, президент РФ, поздравил с 91-летием советского и российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Глава государства отметил, что каждая работа мастера является уникальной. Соответствующая телеграмма опубликована во вторник, 2 января, на сайте Кремля.

В телеграмме говорится, что Григорович всегда трудился увлеченно, с полной самоотдачей, своим подвижничеством внес бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета и мирового хореографического искусства. "Каждая ваша работа уникальна", — пишет Путин в поздравлении, передает ТАСС.

Юрий Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. Ставить танцы он начал еще в юношеском возрасте в балетной студии Ленинградского дворца культуры имени Горького. С 1961-64 годах Григорович был балетмейстером Театра имени Кирова. С 1964 по 1995 год занимал пост главного балетмейстера Большого театра. С 2008 года является штатным хореографом ГАБТ.

Григорович — постановщик восьми оригинальных балетов. Среди них — "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Спартак", "Золотой век". Он автор редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Является народным артистом СССР. Удостоен Ленинской премии. Дважды лауреат Государственной премии СССР. Отмечен Государственной премией РФ и дважды — премией правительства РФ. Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена "За заслуги перед Отечеством" первой, второй и третьей степеней. У мастера также много других российских и зарубежных наград.