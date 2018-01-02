Россия встретила второй день 2018 года в движении

Сотни фейерверков, уличные гуляния, красочные шоу, ледяные горки и катания на санях и коньках. Так миллионы российских семей проводят очередной день нового 2018 года.

В Екатеринбурге к новогодним каникулам открыли целый ледовый город. На главной площади возвели сказочные скульптуры, горки и детские аттракционы. В центре — огромный 17-метровый торт, на котором зажгли 295 свечей — именно столько лет в 2018 году исполняется этому уральскому городу.

А во Владивостоке главное украшение — это мосты. Из бухты Золотой Рог на остров Русский протянулись миллионы разноцветных огней. Снега в регионе пока нет, но ледовые горки держатся, и катание для детей и взрослых — одно из любимых развлечений.

В Иркутске жители города тоже предпочитают 2 января не сидеть за праздничным столом. Каток в заливе Ангары открывают, как только река покрывается льдом. Несмотря на 20-градусный мороз, новогодние каникулы для жителей Иркутска — это катание на собачьих упряжках, лыжах, а с наступлением темноты на улицах появляется сказочный паровоз.

Многолюдно сейчас и на горнолыжных курортах России — Сочи, Кузбасс, Северный Кавказ, Осетия. Любители зимних видов спорта выстраиваются в длинные очереди на подъемники. Места в отелях были выкуплены задолго до новогодних каникул.

И в Москве за два дня нового года грандиозный фестиваль "Путешествие в Рождество" уже посетили более четырех миллионов гостей. Москва сверкает и переливается миллионами огней. Центр стал пешеходным. И повсюду — волшебная атмосфера уличных театров, концертов, ярмарок и веселья.