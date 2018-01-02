Вратарь сборной России по футболу будет играть за "Брюгге"

Вратарь футбольной сборной России Владимир Габулов сменит тульский "Арсенал" на бельгийский "Брюгге". 34-летний Габулов подпишет с "Брюгге" контракт сроком на полтора года.

По данным "Спорт-Экспресс", Габулов в ближайшее время станет игроком "Брюгге". Ранее Владимир разместил на своей странице в социальной сети сообщение о переходе в бельгийский клуб, но затем удалил его.

Владимир Габулов в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей за тульский "Арсенал". Габулов известен по выступлениям за московское "Динамо", Аланию", ЦСКА, "Кубань", "Амкар" и "Анжи". В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА, а в качестве игрока сборной России – бронзовым призером чемпионата Европы.