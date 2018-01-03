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3 января 201801:44

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров – третья звезда декабря НХЛ

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Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков декабря. Третьей звездой назван нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.

В декабре Никита набрал 20 (8+12) очков в 13 матчах. Кучеров возглавляет гонку снайперов и бомбардиров с 56 (25+31) очками.

Первой звездой стал финский вратарь "Бостон Брюинз" Туукка Раск. В 9 из 10 декабрьских матчах он одержал победы, отразил 277 из 290 бросков (95,5% ) и дважды сыграл на ноль. Вторым оказался нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Джош Бэйли, набравший в 15 матчах декабря 22 очка (7+15), что позволило ему стать самим результативным хоккеистом месяца.

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