В российском флоте обучат "акванавтов"

Российский флот начал подготовку глубоководных водолазов. После учебы спасатели смогут погружаться на глубины свыше 400 метров.

Сначала подготовка будет проходить в городе Ломоносов в НИИ спасания и подводных технологий. Затем водолазы начнут практические погружения с борта спасательных судов ВМФ, пишет "Интерфакс".

Как считают в Минобороны России, новая программа возродит специализацию водолазов-глубоководников "акванавт". Ранее россиянам удалось опуститься на 317 метров.