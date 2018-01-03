Евгений Гинер: я не продаю ЦСКА

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер опроверг все слухи по поводу возможной продажи команды. Он также назвал эту информацию бредом.

"У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред, — заявил Гинер, которого цитирует ТАСС. — Я не продаю клуб, совершенно точно".

Кроме того, президент ЦСКА рассказал о нынешнем финансовом положении клуба. "Слава богу, финансовое состояние футбольного клуба хорошее, — отметил он. - Оно не отличное, оно не то чтобы мы прям не знаем, куда деньги девать, и начинаем покупать всех подряд, но хорошее".

"Понятно, что в карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате "Кто больше купит". Я в такой чемпионат идти не хочу", — добавил Гинер.