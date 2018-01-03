Пантера в Подмосковье: хищница сожрала служителя зоопарка, который кормил ее

В Подмосковье пантера загрызла мужчину. Это произошло в частном зоопарке, где содержался зверь. Он расположен в Истринском районе. Там, в одном из вольеров и было найдено тело мужчины с рваными ранами.

Следователи изучают обстоятельства его гибели. Предварительно установлено, что мужчина хотел покормить животных. Однако, как только он попытался войти в вольер, пантера набросилась на него и покусала. Инцидент с пантерой произошел в деревне Обновленный Труд, передает ТАСС.

Пантера содержалась в одном из частных зверинцев. Она напала на смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтобы покормить ее. Хищник набросился на него и перегрыз шею. После этого пантера сбежала. Спустя несколько часов ее удалось поймать.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.