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3 января 201813:03

Рубль в январе: меняем привычки, ищем баланс

Global Look Press

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Все хорошее когда-либо подходит к концу, и новогодние праздники тоже, несмотря на распространенную в России поговорку "Новый год – это праздник, который всегда с тобой". На смену длинным каникулам придут суровые трудовые январские будни.

В течение многих лет россияне привыкли в декабре менять рубли на доллары или евро в ожидании обвала или хотя бы понижения курса рубля в январе. Так было вплоть до 2017 года, когда в январе рубль укреплялся на фоне растущей нефти и подорожал за январь на 1,1%. Продолжит ли январь 2018 года тенденцию 2017 года или окажется, что январь 2017 года был исключением из правил?

Январь 2018 года может оказаться сложным для России и для рубля — в том числе, полагает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

Во-первых, с 1 января ФРС США начинает активный процесс расчистки баланса от избыточных активов, что означает связывание избыточной денежной массы и ужесточение денежно-кредитной политики. А из этого следует, что у доллара есть шансы на рост.

Во-вторых, в январе многим российским предприятиям предстоят выплаты по внешнему долгу. По оценке Банка России, общий объем выплат корпоративного сектора по внешним долгам в январе может составить $16 миллиардов. Таким образом, спрос на доллары в январе обещает быть высоким.

В-третьих, Министерство финансов РФ намерено в 2018 году продолжать покупки валюты на бирже, согласно новому "бюджетному правилу", которое заключается в том, что дополнительные доходы государства от экспорта нефти, если цена на нефть превышает $40 за баррель, должны направляться на покупку валюты.

В 2018 году Минфин намерен купить валюты на 2,8 триллионов рублей, если цена нефти не опустится ниже $60 за баррель. Если Минфин начнет покупать валюту уже после новогодних праздников, то это может привести к краткосрочному ослаблению рубля, подобно тому, как в конце ноября — начале декабря 2017 года рубль ослаб к доллару на 1,4% благодаря покупкам валюты Минфином и ожиданиям повышения процентной ставки в США.

В конце января произойдет ряд важных событий, которые могут сказаться на курсе рубля достаточно негативно. Например, 25 января состоится заседание Европейского центрального банка по вопросам монетарной политики и процентной ставки. Скорее всего, ЕЦБ оставит процентную ставку без изменения, однако, риторика руководства ЕЦБ относительно намерений и сроков ужесточения монетарной политики в еврозоне может привести к росту евро и одновременному ослаблению рубля по отношению к единой европейской валюте. 31 января состоится заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором будет решаться вопрос об очередном повышении процентной ставки. Если процентная ставка будет повышена, это может придать импульс росту доллара по отношению к валютам развивающихся стран, в том числе к рублю.

Но самым ожидаемым, как в США, так и в России, событием января 2018 года может стать публикация так называемого "кремлевского списка Трампа", которая запланирована на конец января или первые числа февраля. Конгресс США требует от президента Трампа и его администрации составить список олигархов, близких к Кремлю, и принадлежащих этим олигархам юридических лиц для включения их в санкционный список. Для Запада публикация этого списка уже не представляет чего-либо интересного. Гораздо большую обеспокоенность вызывает в России то, что Трамп может последовать рекомендациям Конгресса и ввести санкции против государственного долга России, то есть запретить американским инвесторам, физическим и юридическим лицам, приобретать российские государственные ценные бумаги.

В СМИ появляются сообщения, что в Евросоюзе рассматривается вопрос об отключении российских банков от платежной системы SWIFT, что теоретически может случиться вслед за ужесточением американских санкций. Мы рассматриваем возможность санкций против российского госдолга как минимальную, однако не нулевую. Так что порох всегда надо держать сухим. Мы ожидаем, что доллар в январе будет колебаться в коридоре 58-60 руб./долл., в том числе возможны краткосрочные походы к уровню 61 руб., по отношению к евро рубль может колебаться в рамках 68-70 руб./евро. Полагаем, что высокие цены на нефть не позволят рублю обесцениться сильнее.

А что в этих непростых условиях делать простому человеку? Стоит ли, сломя голову, немедленно бежать из рубля в доллар? Мы бы не советовали этого делать: ведь новой девальвации рубля в январе мы не ожидаем. Полагаем, что разумно было бы распределить свои сбережения между рублем и долларом, примерно 60% вложить в доллары, а 40% оставить в рублях.

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