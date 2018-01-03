Газета New York Times пыталась спасти Хиллари Клинтон от разоблачений WikiLeaks

Международная пресса в среду обсуждает новые откровения сайта WikiLeaks. Выяснилось, что газета New York Times за 9 дней предупредила Госдеп США во главе с Хиллари Клинтон о том, что намеревается придать огласке дипломатическую переписку ведомства.

Дело было ещё в 2010 году, когда общественности только предстояло погрузиться в громкий политический скандал, получивший название Кейблгейт.

Утечка 250 тысяч писем Госдепа считается одной из самых масштабных публикаций секретных документов в истории США. Из письма, которое на днях опубликовал WikiLeaks, следует, что журналисты New York Times предоставили заместителю госсекретаря по отношениям с общественностью подробный график запланированных публикаций.

По сути, это давало Хиллари Клинтон возможность для манёвра в связи с утечкой в прессу. Смог ли Госдеп воспользоваться шансом — пока не известно, передает телеканал "Россия 24".