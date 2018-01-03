Тайсон займется выращиванием лечебной марихуаны

Знаменитый спортсмен, экс-абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон хочет заняться бизнесом по выращиванию марихуаны. Партнерами спортсмена в этом предприятии стали бизнесмены Роберт Хикман и Джей Строммен.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на калифорнийские СМИ, каннабис будут растить на "Ранчо Тайсона" площадью более 16 гектаров недалеко от города Калифорния-Сити. На его территории ранчо планируется открыть школу, в которой желающих будут обучать методам выращивания марихуаны, и центр по изучению лечебных свойств этого растения.

Майк Тайсон завершил свою спортивную карьеру в 2005 году. Спортсмен является одним из сильнейших боксеров в истории вне зависимости от весовых категорий.

1 января в Калифорнии началась продажа марихуаны для применения в рекреационных целях. Данная инициатива была поддержана избирателями в Калифорнии в ноябре 2016 года.