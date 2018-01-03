Пантера растерзала человека. Разбираться будет Следственный комитет

Пантера растерзала человека. Разбираться будет Следственный комитетЧитайте нас в Telegram
Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины после нападения пантеры. Все произошло в частном зоопарке в Истринском районе Подмосковья. Голодное животное напало на смотрителя вольера, когда тот попытался войти в клетку. Что стало причиной столь агрессивного поведения пантеры, и насколько законным было содержание дикого зверя среди частных домов?
Второй день в деревне Обновленный Труд работают следователи. Накануне здесь в одном из частных зоопарков пантера загрызла человека.
Все произошло в половине шестого вечера. Управляющий питомника открыл вольер, чтобы покормить пантеру. Но она повела себя агрессивно и бросилась на человека.
Вырваться из когтей хищника не удалось. Животное выбежало из клетки и перебралось через забор. Пантеру поймали быстро. Но к тому времени она уже успела напугать всю деревню. Сотрудник зверинца скончался.
"Обнаружено тело мужчины с укушенными ранами. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.
Зверинец принадлежит бизнесмену Сергею Княгиничеву. Он занимается авиаперевозками и коллекционирует диких животных. На огромной территории в Истринском районе он выстроил питомник с летними и зимними вольерами. Местные жители видели там льва, нескольких гепардов и рысь.
Всего здесь содержится около десятка хищников. Зверинец был на хорошем счету. Получил лицензию. Именно сюда столичные власти передали львицу, которую из Санкт-Петербурга в Москву перевозили в обычном купе, без документов. Предположительно, животное хотели продать на черном рынке. Но в последнее время отношения коммерсанта и местных жителей испортились. Животных стало много, и они не дают людям спать по ночам.
Люди говорят, что животные вырываются из клеток, залезают на деревья. Им достаточно одного прыжка, чтобы оказаться на улице. Вот с высоты видно, что хищники спокойно перемещаются по территории, залезают на крыши строений. И это всего спустя сутки после трагедии.
Предприниматель Сергей Княгиничев уже заявил, что усыплять пантеру, он не собирается. Виноват сам смотритель питомника, который, вероятно, нарушил правила безопасности. Возможно, смотритель действительно совершил ошибку, когда зашел в вольер — этого делать нельзя, а давать еду можно только через кормушки, чтобы исключить контакт со зверем. В любом случае, разбираться в этом деле теперь будет Следственный комитет.
-
Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Посчитали-прослезились: самый дорогой ремонт автомобилей в 2017 году
- Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski
- Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
-
Выбор редакции: новости, которые удивили в уходящем году
- Главные события 2017-го по версии западных СМИ
- Слова года
- С 1 января на Земле будут жить 7,444 миллиарда человек
- Cамые популярные коубы года
- Cамые смешные фото из мира животных
-
Что будет с рублем в 2018, на фоне падения доллара?
- Почему 2018 год будет годом роста нефти
- 8 вероятных вооруженных конфликтов в 2018 году
- Топ-5 самых успешных ICO года
- Самые удачные сделки 2017 года
-
Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм
- Генсек ООН обратился к миру с предостережением
- Протесты в Иране: погибли 12 человек
- На стороне ИГИЛ: коалиция перебрасывала боевиков зерновозами
- Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Новогодние гуляния на Тверской
- В Москве увидели "Движение вверх"
- Первый в России магазин игрушек "МУЛЬТ"
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Как нескучно провести праздники
- Тверская улица превратилась в сказочный мир
- Центр Москвы отдадут пешеходам
- Сомнительная пиротехника: опасный товар без лицензии и накладных
- Как разнообразить новогоднее меню и сэкономить
-
Европа во власти шторма
- Почему оливье с майонезом лучше не есть
- Номер 1 в топ-листе российского кинопроката
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Бентли и здоровье: что хотели бы найти под елочкой россияне?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Есть вопрос: правда ли кофе помогает протрезветь
- Каким должно быть правильное новогоднее застолье?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
"Движение вверх" уже в кино: отзывы критиков
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
У семьи Шаинского нет средств похоронить его на родине
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Северная Корея начинает переговоры с Южной
Хиллари Клинтон уличили в сговоре с прессой
Легенды хоккея провели благотворительный матч
Порошенко: худшее в украинской экономике позади
Трамп стал более популярным
В Берлине решают вопрос о правящей коалиции
Рубль в январе: меняем привычки, ищем баланс
"Тренер": кино на спортивных скоростях
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
В Чечне убит начальник отдела полиции
Полиция: украинскую правозащитницу зарезали
Индийские пилоты подрались в воздухе
Трамп обещал поддержать народ Ирана "в надлежащее время"
Савченко пригрозила властям кровавой расплатой
Стражи исламской революции: смута в Иране окончена
Спринт на "Тур де Ски" отменен из-за ливня и ветра
Евгений Гинер: лишь бы покупать — это не про меня
Из Газы по Израилю ударили ракетой
Александр Овечкин стал второй звездой дня в НХЛ
Рождество в Москве будет самым теплым в истории
В Зимбабве крокодилы напали на лодку с туристами
Мировой футбол в России: бесплатные визы, волонтеры, стадионы
В США умер главный мормон
Тайсон займется выращиванием лечебной марихуаны
Топ топов-2017. Абсолютный рейтинг фильмов года
Неисправный российский Ми-24 упал в Сирии: пилоты погибли
Медиакорпорации: 10 главных событий 2017 года
Ретрогейминг: почему все снова "любят Dendy"
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере