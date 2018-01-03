Пантера растерзала человека. Разбираться будет Следственный комитет

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины после нападения пантеры. Все произошло в частном зоопарке в Истринском районе Подмосковья. Голодное животное напало на смотрителя вольера, когда тот попытался войти в клетку. Что стало причиной столь агрессивного поведения пантеры, и насколько законным было содержание дикого зверя среди частных домов?

Второй день в деревне Обновленный Труд работают следователи. Накануне здесь в одном из частных зоопарков пантера загрызла человека.

Все произошло в половине шестого вечера. Управляющий питомника открыл вольер, чтобы покормить пантеру. Но она повела себя агрессивно и бросилась на человека.

Вырваться из когтей хищника не удалось. Животное выбежало из клетки и перебралось через забор. Пантеру поймали быстро. Но к тому времени она уже успела напугать всю деревню. Сотрудник зверинца скончался.

"Обнаружено тело мужчины с укушенными ранами. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

Зверинец принадлежит бизнесмену Сергею Княгиничеву. Он занимается авиаперевозками и коллекционирует диких животных. На огромной территории в Истринском районе он выстроил питомник с летними и зимними вольерами. Местные жители видели там льва, нескольких гепардов и рысь.

Всего здесь содержится около десятка хищников. Зверинец был на хорошем счету. Получил лицензию. Именно сюда столичные власти передали львицу, которую из Санкт-Петербурга в Москву перевозили в обычном купе, без документов. Предположительно, животное хотели продать на черном рынке. Но в последнее время отношения коммерсанта и местных жителей испортились. Животных стало много, и они не дают людям спать по ночам.

Люди говорят, что животные вырываются из клеток, залезают на деревья. Им достаточно одного прыжка, чтобы оказаться на улице. Вот с высоты видно, что хищники спокойно перемещаются по территории, залезают на крыши строений. И это всего спустя сутки после трагедии.

Предприниматель Сергей Княгиничев уже заявил, что усыплять пантеру, он не собирается. Виноват сам смотритель питомника, который, вероятно, нарушил правила безопасности. Возможно, смотритель действительно совершил ошибку, когда зашел в вольер — этого делать нельзя, а давать еду можно только через кормушки, чтобы исключить контакт со зверем. В любом случае, разбираться в этом деле теперь будет Следственный комитет.