Легенды хоккея провели благотворительный матч

"Легенды хоккея" против "Ночной хоккейной лиги": на сочинский лед вышли звезды советского и российского спорта. Их благотворительный матч, который, кстати, проходит уже в третий раз, призван помочь реабилитации детей с ограниченными возможностями. Но, кроме того, это еще и зрелищное спортивное событие мирового уровня.

На трибунах нет свободных мест, ведь для болельщиков настоящее счастье — наблюдать за тем, как на лед выходят легенды отечественного хоккея. На льду в бескомпромиссной борьбе сошлись две сильнейшие команды. Сборная "Легенды хоккея" (олимпийские чемпионы, чемпионы мира, заслуженные мастера спорта СССР). Фамилии на форме известны каждому — Фетисов, Якушев, Могильный, Касатонов, Федоров и Буре. Противостоят легендам игроки "Ночной хоккейной лиги" — спортивной организации любителей хоккея, созданной по инициативе Владимира Путина. Имена этих игроков знают те, кто следит за матчами любительских команд со всей страны.

Все средства, собранные на звездном матче, пойдут в школу горных лыж и сноуборда — на физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Прошлогодний матч со звездами хоккея собрал больше 2,5 миллионов рублей.

Благотворительный матч проходит в Сочи третий год подряд. И здесь уже стало традицией — начинать Новый год добрыми делами и по-спортивному. И в этом случае главное — не результат, а участие.