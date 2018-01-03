Баскетбол. Казанский УНИКС победил "АСВЕЛ Лион" в Еврокубке

Баскетбольный клуб УНИКС в первом раунде топ-16 Кубка Европы на своей домашней площадке принимал французский "АСВЕЛ Лион". На протяжении большей части матча подопечные Димитриса Прифтиса доминировали на паркете, но в заключительной четверти поединка позволили соперникам совершить рывок, оказались в роли догоняющих, но смогли-таки свести основное время матча к ничьей – 77:77.

В дополнительное время казанцы смогли вырвать победу со счетом 88:84. Теперь УНИКС занимает вторую строчку в группе H топ-16 Кубка Европы. Следующий матч баскетболисты из Казани проведут с еще одним французским клубом "Лимож". Игра пройдет 9 января.