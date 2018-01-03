В бельгийском порту нашли 7 тонн кокаина

В порту бельгийского Антверпена изъято около 7 тонн кокаина. Наркотик был спрятан в коробках с бананами, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сотрудники таможенной службы Бельгии обнаружили кокаин в минувшие выходные. Конечным пунктом доставки товара, вероятно, должны были стать Нидерланды. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда прибыл груз и кому он предназначался.