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4 января 201800:00

В штате Нью-Йорк горит дом Клинтонов

фото: Global Look Press

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Пожарные тушат огонь в доме Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает портал TMZ.

Пожар начался на втором этаже особняка, сейчас его практически удалось потушить. О том, были ли супруги дома в момент возгорания, пока неизвестно.

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