В штате Нью-Йорк горит дом Клинтонов

Пожарные тушат огонь в доме Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает портал TMZ.

Пожар начался на втором этаже особняка, сейчас его практически удалось потушить. О том, были ли супруги дома в момент возгорания, пока неизвестно.