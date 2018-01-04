"Ювентус" выиграл у земляков из "Торино" и вышел в полуфинал Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу "Ювентус" в туринском дерби встречался с "Торино" и одержал победу со счетом 2:0. По голу в каждом тайме за хозяев поля забивал Дуглас Коста (15 минута) и Марио Манджукич (67 минута).

Отметим, что весь матч в составе "Юве" провел Паоло Дибала, который ранее был лишен места в стартовом составе клуба.

В 1/2 финала соревнования футболисты "старой синьоры" встретятся с "Аталантой". В другом полуфинале сыграют "Милан" и "Лацио". Первые поединки стадии состоятся 31 января, ответные – 28 февраля.