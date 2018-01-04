Тренер "Арсенала" Венгер: пенальти на Азаре – это плохое судейское решение

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер после матча с "Челси", который завершился с ничейным результатом 2:2, прокомментировал судейские решения в игре. На его взгляд, к плохому судейству в поединках с участием "Арсенала" пора уже привыкнуть.

"Это была замечательная игра, но против нас было вновь принято крайне плохое решение арбитра, – сказал французский наставник, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на BBC. – При подготовке к матчам нам нужно учитывать, что придется сталкиваться с такой работой арбитров. Увы, хороший футбол идет бок о бок с плохими судейскими решениями. Я не очень хочу погружаться в эту тему, поскольку расстраиваюсь из-за этого, но пенальти на Азаре – это несерьезно. Посмотрите, какое влияние оказывает это на игру. Если против нас ставят такой 11-метровый удар, то мы сегодня заслужили минимум два пенальти".

Под конец Венгер отметил, что предпочитает не затрагивать тему введения в футбол системы видеоповторов, потому что для него в первую очередь важен хороший футбол, который по его мнению демонстрировали футболисты "Арсенала". Он считает, что команда отдала все силы, несмотря на то, что провела три поединка за шесть дней.

Напомним, что в одном из эпизодов защитник "канониров" Эктор Бельерин ударил по ноге полузащитника "Челси" Эдена Азара и судья назначил пенальти в ворота Петра Чеха. Сам пострадавший и забил гол с 11-метровой отметки, тем самым сравняв счет в игре. После этого команды еще по разу обменивались забитыми голами, в итоге так и не выявив победителя матча.