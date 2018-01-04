В Югре следователи ищут очевидцев гибели 10 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе ищут свидетелей серьезной аварии, унесшей жизни 10 человек. Региональное следственное управление СК России просит откликнуться свидетелей, способных рассказать подробности о ДТП на 158-м километре трассы Ханты-Мансийск — Нягань.

В среду вечером лоб в лоб на дороге столкнулись Mazda 6 и Renault Duster. В аварии погибли четверо детей, одному из них было менее года, пишет РИА Новости.

Очевидцев ДТП убедительно просят позвонить на телефон дежурной службы Следственного управления 8-950-502-74-52.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила правительству региона помочь родным погибших. ГУ МЧС организовало работу телефона психологической помощи для родственников и знакомых пострадавших.