Глава МИД Германии не смог доехать до Донбасса из-за тумана

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Ситуация в Донбассе 7 минут назад
Глава МИД Германии не смог доехать до Донбасса из-за туманаЧитайте нас в Telegram
Глава МИД Украины Павел Климкин в своем "Твиттере" сообщил о том, что его немецкому коллеге Зигмару Габриэлю 4 января не удалось доехать до линии разграничения в Донбассе из-за непогоды, и его визит туда планируется позже.
ПогоднЁ умови не дозволили вЁдвЁдати лЁнЁю розмежування, але не завадили продуктивному спЁлкуваннюз МЁнЁстром закордонних справ НЁмеччини ЗЁгмаром ГабрЁелем. Плануємо здЁйснити спЁльну поїздку на Донбас пЁзнЁше цього мЁсяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.
По сведениям украинских СМИ, ночью и утром 4 января над Киевом и областью образовался густой туман, так что видимость на дорогах не превышала 500 метров.
Ранее в МИД Украины заявили, что министр иностранных дел Германии 3-4 января посетит страну с рабочим визитом и в том числе посетит линию разграничения в районе Мариуполя, передает РИА Новости.
Накануне глава МИД ФРГ на брифинге в Киеве заявил, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса и быть вооружены. Габриэль также выразил надежду, что обеспечение надежного перемирия в этом регионе не будет зависеть от президентских выборов в России.
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