Снежный шторм: власти Нью-Йорка ввели чрезвычайное положение

США накрыл снежный шторм. Во власти стихии оказалось все восточное побережье страны. В Нью-Йорке власти уже объявили чрезвычайное положение: там за сутки ожидают более 30 сантиметров снега, порывы ветра будут до 30 метров в секунду.

Как сообщает телеканал "Россия 24", температура ночью в Нью-Йорке опустится до минус 12 градусов. Аэропорты уже отменили более полутора тысяч рейсов. Многие дороги заблокированы.

Циклон оказался настолько мощным, что захватил даже самый южный штат на востоке страны Флориду. Там снег увидели впервые почти за 30 лет.