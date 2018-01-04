Авария на МКАД: один человек погиб, четверо пострадали

В результате столкновения двух машин на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) один человек погиб и четверо ранены. О происшествии СМИ сообщил информированный источник.

Ранее СМИ сообщали о пяти пострадавших.

Как уточняется, два автомобиля (легковой автомобиль "ВАЗ" и внедорожник Audi) столкнулись в районе 27 километра МКАД. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время движение в районе ДТП сильно затруднено, так как пять полос движения перекрыто, передает агентство "Интерфакс".