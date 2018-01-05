Смолов может перейти в "Зенит", а Жирков – в "Краснодар"

Нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова продолжают "сватать" в различные клубы во время зимнего трансферного окна. Появилась информация, что за форварда "быков" санкт-петербургский "Зенит" готов отдать не только деньги, но и своего полузащитника Юрия Жиркова.

В случае продажи Смолова руководство краснодарского клуба получит 10 миллионов евро, а также хавбека Юрия Жиркова, у которого заканчивается контракт в июне 2018 года. Кроме того, "быки" смогут рассчитывать на бонусы за индивидуальные достижения Федора в "Зените", сообщает "Спорт-экспресс".

Жиркову "Краснодар" готов предложить двухлетнее соглашение. Также не исключается, что вместо Юрия клуб Галицкого получит в обмен на Смолова форварда питерцев Артема Дзюбу.