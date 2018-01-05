Баскетбольный ЦСКА уступил в гостях "Барселоне" в матче Евролиги

В 16-м туре Евролиги баскетболисты ЦСКА встречались в Барселоне с местным клубом. Перед этой игрой армейцы лидировали в турнирной таблице, имея 36 очков после 15 матчей. Каталонцы же разместились на скромном 13-м месте с 15 очками. Однако это не помешало "Барселоне" одолеть москвичей.

В первой четверти хозяева паркета вырвались вперед 25:17. Второй отрезок игры остался за гостями – 22:25. Однако в заключительных четвертях баскетболисты "Барселоны" были сильнее. Итоговый счет поединка — 85:72.

Самым результативным игроком матча оказался защитник ЦСКА Нандо Де Коло, который набрал 23 очка. Несмотря на поражение от "Барселоны", армейцы продолжают лидировать в Евролиге.