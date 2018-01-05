Адвокаты Трампа не хотят допустить выхода книги о нем

Адвокаты Дональда Трампа пытаются заблокировать выход книги о нем. Как сообщает издание The Washington Post, юристы написали в издательство, а также автору книги журналисту Майклу Вулфу.

В письме они требуют воздержаться от любой публикации, выпуска или распространения книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа". Если требования не выполнят, адвокаты обещают выдвинуть обвинения, в том числе в клевете.

Пока по плану книга должна поступить в продажу 9 января, передает телеканал "Россия 24". Больше всего в ней ждут интервью бывшего советника президента Стива Бэннона — оно может дать новые поводы для обвинения Трампа. Судя по опубликованным отрывкам, Бэннон утверждает, что Трамп не был готов к работе на посту президента и не рассчитывал на победу на выборах. Также Бэннон рассказал детали встречи зятя Трампа Джареда Кушнера с адвокатом Натальей Весельницкой. По мнению противников Трампа, этот факт доказывает его связь с Россией.

После публикации фрагментов книги лидер США заявил, что Бэннон лишился рассудка.