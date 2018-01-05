Шведы вышли в финал, обыграв американцев на молодежном чемпионате мира

Первый полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в американском Баффало, закончился с неожиданным результатом. Хозяева турнира, являвшиеся фаворитами первенства, уступили шведским хоккеистам со счетом 2:4.

Долгое время соперники никак не могли поразить ворота друг друга. Лишь в середине второго периода сборной Швеции удалось размочить счет. Элиас Петтерсон отличился в большинстве. В третьем периоде у хозяев льда случился необъяснимый провал: в течение двух с небольшим минут они умудрились пропустить три шайбы.

В концовке встречи хоккеисты США попытались спасти игру, но их хватило лишь на два гола. Сборная Швеции сенсационно вышла в финал чемпионата мира, где ее соперник определится в матче между командами Канады и Чехии.