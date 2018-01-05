Российские журналисты - угроза нацбезопасности, или Почему Ольгу Курлаеву выдворили из Латвии

Российские журналисты - угроза нацбезопасности, или Почему Ольгу Курлаеву выдворили из ЛатвииЧитайте нас в Telegram
Журналистка ВГТРК Ольга Курлаева вернулась в Россию, власти Латвии выдворили ее из страны. Репортера отвезли на автобусе и поздно ночью передали российским пограничникам. Почему в Риге российских журналистов воспринимают как угрозу национальной безопасности?
Пограничный переход "Бурачки". Именно сюда на автобусе посреди ночи латвийские пограничники привезли журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву, назвав ее угрозой национальной безопасности. Варианты депортации обсуждались разные. Первый – гуманный: отправить в аэропорт. Ольга говорила, что готова покинуть территорию страны самостоятельно. Однако латвийская сторона предпочла второй – унизительный: отвезти журналистку до ближайшего пункта пропуска. Во время депортации Ольге озвучили неофициальную причину выдворения из страны.
"Скорее всего, депортация была связана с тем, что со стороны Литвы пришла просьба о моем выдворении, так как сейчас идет повтор моего фильма "Хозяйка Литвы", — рассказывает журналист ВГТРК Ольга Курлаева.
Пограничники вели себя вежливо и явно испытывали смущение, говорит сама Ольга. Это неудивительно — ведь с документами все было в порядке. Оформлена рабочая шенгенская виза, по которой Ольга имеет право посещать страну Евросоюза. По всему видно — акцию с выдворением планировали заранее.
"За мной следили. Снимали, как я обедаю в каком-нибудь ресторанчике. Мы были открыты, нам скрывать нечего. Чем вызвана такая русофобия – не знаю", — делится мыслями журналист ВГТРК Ольга Курлаева.
Ольгу пограничные службы навестили с утра прямо в отеле в Риге — попросили проехать вместе с ними. Причин визита не объяснили. Первым делом корреспондента лишили связи и даже хотели запретить общаться с журналистами. Добивалась Ольга и встречи с консулом, в чем ей сначала также отказывали. Из отеля в полицейский участок, на 10 минут -обратно за вещами, а потом — в СИЗО. Точнее, в изолятор временного содержания для иностранных граждан.
Ольга Курлаева приехала в Латвию по рабочей визе, но поездка была туристическая. При себе у журналистки не было оборудования. Однако каникулы уже 2 января омрачила латвийская полиция. У правоохранителей появились претензии к мужу Ольги – Анатолию Курлаеву. Оказалось, у него трехлетний запрет на въезд в Ригу, о котором сам журналист даже не догадывался. Анатолий работает продюсером на ТВЦ. Но в этой поездке он находился исключительно как турист и профессиональной деятельностью не занимался.
"Подошли, представились, забрали мой паспорт, сказали: "Пройдемте с нами в отделение полиции". Ничего не объяснили. Там выяснилось, что у меня пожизненный запрет на въезд в Ригу с 2015 года. Я, соответственно, об этом не знал, умудрился туда съездить три раза, начиная с 2015 года. Последний раз был там три месяца назад", — вспоминает журналист Анатолий Курлаев.
После претензий к супругу Ольга приняла решение начать работать и снять фильм о русофобии в Латвии. Аккредитация на руках, виза есть — снимать материал Ольга имела право в любой день. Все требования (в том числе правоохранительных органов) она неукоснительно соблюдала. Мария Захарова, официальный представитель МИД, дала свою оценку этой ситуации:
"Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ. Рассказы о "борьбе с угрозами национальной безопасности" отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии. Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы".
Пока российский МИД пытается добиться справедливости на уровне международных институтов, в Риге отправили запрос в Брюссель об аннулировании шенгенской визы Ольги Курлаевой.
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