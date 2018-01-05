Полицейский насмерть сбил молодого человека, перебегавшего МКАД

Сотрудник полиции из Новой Москвы насмерть сбил мужчину, перебегавшего проезжую часть МКАД, передает ТАСС.

По данным пресс-службы ГУ МВД, вечером 3 января на 41-м км МКАД полицейский-водитель межмуниципального отдела МВД "Троицкий", находившийся в свободное от службы время, на автомобиле Mazda совершил наезд на 20-летнего молодого человека, перебегавшего проезжую часть МКАД в неустановленном месте.

От полученных травм мужчина скончался. В момент ДТП полицейский был трезв.