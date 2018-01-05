В столице Конго жертвами наводнения стали 37 человек

Во время наводнения в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе погибли не менее 37 человек, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, наводнение стало следствием ливней, прошедших в Киншасе в ночь с 3 на 4 января.

Как заявил министр социальных дел Доминик Велоли, есть сведения о 13 погибших в Нгальеме, пять человек погибли в Бандалюнве, один погибший в Барюмбю, четверо — в Лимете, район Пакаджума, девять человек погибли в Селембао.

При этом Велоли отметил, что это предварительные цифры, ожидаются результаты расследований в других частях города. Чиновник связал произошедшее с отсутствием водоотводных желобов.