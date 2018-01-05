Симеоне летом может возглавить "Челси" вместо Конте

Главный тренер испанского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне летом 2018 года может возглавить английский "Челси" вместо итальянского специалиста Антонио Конте. Ранее аргентинец не раз заявлял, что хочет попробовать себя в другом клубе.

"Челси" в скором времени расторгнет контракт с Конте по обоюдному согласию из-за расхождений по трансферной политике и структуре управления клубом, сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на The Times. Ранее лондонский клуб уже планировал пригласить аргентинца, но тот продлил контракт с мадридским клубом. Срок соглашения рассчитан до 2020 года.