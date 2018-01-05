В Миассе увековечили большой пельмень, которому рот радуется

На Южном Урале, в городе Миассе Челябинской области, 5 января появился памятник традиционному уральскому пельменю. В объявленном ранее конкурсе победил скульптор Юрий Федоров.

Именно его образ бородоча, который сидит за столом, а перед ним на блюде лежит большой пельмень, набрал наибольшее число голосов.

При этом на столе высечена надпись: "Большому пельменю рот радуется".

Установили его у известного в городе дома купца Смирнова, рядом с Музеем пельменя, а во время открытия прошли костюмированное представление и народные гуляния.

Кроме того, гостей ждал конкурс по скоростной лепке пельменей по старинному сибирскому рецепту, сообщает интернет-портал "Челябинский обзор".