"ПСЖ" предложил Роналду контракт с годовой зарплатой 60 миллионов евро

Португальский нападающий Криштиану Роналду может продолжить карьеру во французском футбольном клубе "Пари Сен-Жермен" с годовой зарплатой в размере 60 миллионов евро. Ранее испанские СМИ сообщали, что Роналду попросил президента "Реала" Флорентино Переса продать его в другой клуб.

Как отмечает французское издание El Confidencial, в сделку по переходу Роналду в "ПСЖ" может быть включен уругвайский нападающий парижан Эдинсон Кавани. Как ранее сообщалось, португалец в настоящее время недоволен своей зарплатой в "королевском" клубе, которую руководство команды отказывается повышать до окончания сезона. Также существует вариант, при котором Роналду может вернуться в английский "Манчестер Юнайтед".