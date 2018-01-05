Оказалось, лицо можно омолодить без уколов и подтяжек

Если подтвердятся выводы, к которым после проверки на добровольцах пришли дерматологи из Северо-Западного университета в Иллинойсе, то косметологи и пластические хирурги могут лишиться существенной части заработка.

Оказалось, для того, чтобы омолодить лицо, совершенно необязательно ходить на дорогостоящие косметические процедуры, делать уколы или ложиться под нож пластического хирурга. Достаточно всего лишь по полчаса в день делать мимическую гимнастику, и удастся выглядеть моложе.

По крайней мере, сторонние дерматологи, которые ничего не знали об исследовании, по первоначальным снимкам оценили средний возраст женщин, принимавших участие в эксперименте, в почти 51 год, а анализируя последние фот, изменяли их же оценку до примерно 48 лет.

Журнал JAMA Dermatology сообщает, что данная экспериментальная программа была рассчитана на 20 недель, в течение которых 16 участниц в возрасте от 40 до 65 лет вместе с инструкторами выполняли комплекс из 32 мимических упражнений.

Затем еще 20 недель по полчаса в день женщины тренировали мышцы лица дома. При этом изменения фиксировались на их фотографиях до, во время и после испытания.

"Подкожные мышцы, становясь крупнее, делают кожу упругой и придают лицу более объемную форму", — пояснил ведущий автор исследования Мурад Алам.

В статье отмечается, что результаты исследования обнадежили ученых, но со скидкой на то, что исследование носило пробный характер, а его результаты требуют проверки на большей группе участников, сообщает РИА Новости.

Алам, со своей стороны, также признал: если результаты подтвердятся, то женщины получат недорогой и безопасный способ омоложения.