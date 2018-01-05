ФХР обсудит с тренером молодежки Брагиным новый контракт

Федерация хоккея России (ФХР) проведет переговоры с главным тренером молодежной сборной России Валерием Брагиным по поводу нового контракта. Об этом сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Действующее соглашение специалиста с ФХР закончится весной этого года. "ФХР будет вести переговоры с Брагиным, — сказал Ротенберг, которого цитирует ТАСС. — Ждем возвращения Валерия Николаевича с молодежного чемпионата мира".

Ранее сборная России под руководством Брагина уступила американцам (2:4) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, который проходит в американском Баффало. Россияне не завоевали наград турнира впервые с 2010 года.