Нигерийским принцем-вымогателем "работал" американский пенсионер

Мир, наконец-то, увидел лицо загадочного нигерийского принца, послания от которого получал практически каждый, у кого есть электронная почта. На протяжении трех десятков лет он предлагал всем свои миллионы и просил разблокировать банковский счет. Автором нигерийских писем оказался американский пенсионер.

"Здравствуй, дорогой друг! Я — единственный сын покойного короля Нигерии", — с этого проникновенного послания начались 269 доказанных эпизодов мошенничества вполне себе белокожего 67-летнего американца из штата Луизиана.

Масштаб личности простого пенсионера Майкла Ноя еще предстоит оценить правоохранительным органам штата, агентам ФБР и сотрудникам Интерпола. А вот простому плотнику Сергею Накленову уже довелось испытать на себе всю мощь международного криминала. Правда, перед плотником он предстал не в образе африканского принца, а в виде миловидной чернокожей наследницы миллионов, которой без помощи плотника Накленова — просто никуда. Кто еще сможет помочь бедной девушке из далекого Сенегала разблокировать банковский счет за хорошее вознаграждение. А всего-то и нужно перечислить немного денег на этот самый счет.

Два банковских кредита, полученные Накленовым и отправленные по указанному адресу, вероятно, решили все проблемы сенегальской красавицы. Во всяком случае, электронные письма, проникнутые болью и отчаянием, к плотнику Накленову больше не приходят. Только напоминания кредитора о ежемесячных платежах.

Пенсионер из Луизианы — лишь один из множества наследников "нигерийского престола", вдов президента Заира и дочерей безвременно ушедшего нефтяного магната. За 20 лет бесперебойной работы мошеннической схемы "принц" обрел статус интернет-мема, а нигерийские письма стали именем нарицательным. Большинство попали в корзину, но некоторые нашли отклик в сердцах.

И пусть ни королей, ни принцев в политическом раскладе республики Нигерия не значится, доверчивые— продолжают приносить стабильный доход криминальному сообществу.