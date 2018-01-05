На Багамах россиянин спас ребенка от акул

Российский турист спас на Багамских островах ребёнка от стаи акул.

Как передает телеканал "Россия-24", семилетний мальчик купался в море и не заметил, как к нему стали подплывать сразу четыре акулы.

Россиянин Артём Ткаченко, который в этот момент снимал пляж с дрона, крикнул ребёнку, чтобы тот выбежал из воды.

Мальчик выбрался на берег, когда акулы были от него всего в нескольких метрах.

Эти кадры на Ютубе посмотрели уже почти 100 тысяч человек. В некоторых комментариях к видео сказано, что это были акулы-няньки, которые вроде неопасны для человека — но вот проверять это на практике никто не захотел.