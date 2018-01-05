Эсминец США вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец Carney, оснащенный системой ПРО "Иджис", вошел в акваторию Черного моря.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщают турецкие СМИ, публикующие фотографии прохождения корабля через пролив Босфор.

В данное время эсминец, вооруженный помимо противоракет "Стандарт-2" также 56 крылатыми ракетами "Томагавк", двигается в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.