ДТП в Подмосковье: трое погибших

В Подмосковье на 5-м километре автодороги "Руза — Тетерино" столкнулись Mercedes, Honda, УАЗ. В результате аварии три человека погибли, один ранен.

Обстоятельства инцидента выясняются, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.