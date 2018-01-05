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5 января 201822:25

ДТП в Подмосковье: трое погибших
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В Подмосковье на 5-м километре автодороги "Руза — Тетерино" столкнулись Mercedes, Honda, УАЗ. В результате аварии три человека погибли, один ранен.

Обстоятельства инцидента выясняются, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.

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